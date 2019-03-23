جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء؛ لافتة إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: قائد تخطيط مشروع، ومهندس تصميم المنازل وخدمة تقييم العملاء.

وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى: محلل مراقبة مشروع، وأخصائي ميداني- الأنابيب الملتفة، ومشرف ميداني- التدعيم، ومشغل ميداني- الأنابيب الملتفة، وأخصائي ميداني- التكسير، ومستشار خدمات العملاء، ومستشاري أول خدمات العملاء، وأخصائي خدمات الموقع، ومهندس- خدمات ميدانية.

وتابعت: قائد التمويل التشغيلي، ومدير الموارد البشرية، ومهندس أول سلكي؛ كما أشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م.