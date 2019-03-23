كوتينيو مفتاح برشلونة للحصول على جريزمان

نواف السالم(صدى):

يحاول نادي برشلونة أن يستخدم اللاعب فيليبي كوتينيو للحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث لم يعد الفريق الكتالوني متمسكا بخدمات النجم البرازيلي ويريد بيع لاعبه بمبلغ 100 مليون يورو.

وأكدت تقارير، اليوم السبت، أن برشلونة سيستفيد من هذا المبلغ الكبير من أجل إقناع إدارة أتلتيكو مدريد السماح لجريزمان بالانتقال إلى برشلونة؛ لافتةً إلى أن مدرب ” البلوغرانا ” إرنستو فالفيردي لن يجد صعوبة كبيرة في إدماج أنطوان جريزمان في كتيبة الفريق، إذ يعرف الدولي الفرنسي أجواء الدوري الإسباني جيداً، فضلاً عن مواجهته لبرشلونة في أكثر من مرة.

ومن الجدير بالذكر، أن النجم الفرنسي مرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2023، بيد أن خروج ” الروخيبلانكوس ” من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس قبل أيام، قد يدفع النجم الفرنسي إلى تغيير وجهته الكروية والانتقال إلى برشلونة، الذي كان قريباً للغاية من ضم اللاعب صيف السنة الماضية.