محاولة تسميم لاعبي فريق أفريقي.. والاتهامات تحاصر سيمبا التنزاني

طلال الغامدي(صدى):

قال المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي، إنهم تعرضوا لمحاولة تسميم لاعبي فريقه، خلال المباراة أمام فريق سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المدير الفني في تصريحات للصحافة الفرنسية أن غرفة الملابس الخاصة بفريقه كانت بها رائحة غريبة لمادة لم يكشف عنها، مما دفع الفريق لتغيير ملابسه في الممر المؤدي لغرف الملابس.

ولفت إلى أن زجاجات المياه كانت مشكوكًا فيها، وأخبر المدرب مراقب المباراة بذلك، وأبلغ اللاعبين بضرورة عدم شرب المياه.

وتأهل نادي سيمبا التنزاني إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حساب الفريق الكونغولي.