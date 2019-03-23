إعلان أسماء الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال وأحد

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم بين الهلال وأحد ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأبان الإتحاد أن المبارة سيديرها : الروماني أو فيديو هاتيجان “حكم ساحة ” ، وأوكتافيان سوفري”حكم مساعد ” ، وسيباستيان جيورجها “حكم مساعد ” ، ووسيباستيان كوليسكو ” حكم رابع ” ، وبول فان بوكيل ” حكم فيديو ” .