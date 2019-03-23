إعلان أسماء الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال وأحد
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم بين الهلال وأحد ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأبان الإتحاد أن المبارة سيديرها : الروماني أو فيديو هاتيجان “حكم ساحة ” ، وأوكتافيان سوفري”حكم مساعد ” ، وسيباستيان جيورجها “حكم مساعد ” ، ووسيباستيان كوليسكو ” حكم رابع ” ، وبول فان بوكيل ” حكم فيديو ” .
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 39 دقيقة
من القلب متذرعين إلى الله بالدعاء
على أن يوفيق الله فريق احد وأن يحالفه الحظ في لقاء الهلال وان يظفر بنقاط المباراه ويعلن أنطلاقته من هذه المباراه ومن ثم السعي للبحث عن البقاء في دوري المحترفين 🍏🍎
زائر[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 22 دقيقة
معروفه النتيجه فوز للهلال لكن بكم هدف بااكثر من واحد