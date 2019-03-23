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زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شمال باكستان

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شمال باكستان
إسلام آباد(صدى):

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية اليوم أن الزلزال الذي ضرب في وقت متأخر من الليلة الماضية كان مركزه على عمق 180 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان.

وشعر بالزلزال سكان مناطق بيشاور ودير وشيترال ووادي سوات، ولم تردى أي أنباء عن وقوع خسائر.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 69997 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يستر على المسلمين وممتلكاتهم اينما كانوا ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 69997 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يستر على المسلمين وممتلكاتهم اينما كانوا ,, آمين ,,

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