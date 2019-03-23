تسعينية تحصل على حكم نهائي يلزم العقاري بإقراضها وإلغاء تحويلها للبنوك

أبها(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في عسير في حكم نهائي، حكم الدائرة الثالثة في محكمة جازان الادارية بإلزام الصندوق العقاري بمنح مواطنة تسعينية قرض كانت قد تقدمت بطلب الحصول عليه، وحولها الصندوق إلى البنوك لكبر سنها.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما قاله محمد عطيف وكيل التسعينية البالغة من العمر 96 عام، إلى إن موكلته تقدمت بشكوى في المحكمة الادارية بجيزان ضد الصندوق العقاري تطالب بقرضها العقاري بعد أن حولها الصندوق العقاري للبنوك التجارية التي بدورها رفضت إقراض هذه المسنة التسعينية بحجة كبر سنها.

وبعد مداولات ومرافعات حكمت الدائرة الثالثة في محكمة جازان الادارية لصالح التسعينية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري ورفض تحويل المستفيدة للبنوك التجارية وألزمت الصندوق العقاري بإقراض التسعينية 500 الف ريال من رأس مال الصندوق العقاري وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا.

وأشار إلى أنه استأنف الصندوق العقاري على الحكم ورفعت القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير وقيدت هناك برقم 3148 لعام 1439.وحددت جلسة لنظر القضية، نطقت الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالحكم لصالح التسعينية ضد الصندوق العقاري، مؤيدةً بذلك حكمها الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بجازان.

وأكد وكيل المواطنة أن الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تستثني المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم قبل تاريخ 23/7/1432 من تنظيم الدعم السكني.