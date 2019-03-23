بالفيديو والصور.. سيارة جديدة لـ ” Jeep ” تنافس أشهر سيارات الدفع الرباعي

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” Jeep ” عن اقتراب طرح سيارة جديدة كنموذج معدل من ” Compass ” والتي تعد من أشهر سيارات الدفع الرباعي عالمياً ، غير أنها أضافت إليها ميزات أخرى كأنظمة تعليق الطرق الوعرة .

كما تمتاز السيارة الجدية التي تحمل اسم “Night Eagle” بعجلات رياضية بمقاس 19 إنشا أي أكبر مقاسين من “Compass”، كما تتيح زجاج المركبة بألوان مختلفة تتناسب مع اللون الأساسي للسيارة ، إضافة إلى تداخل اللون الأسود مع باقي الألوان الأساسية للمركبات ، مما يزينممتصات الصدمات والعجلات والسقف .