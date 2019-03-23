واتساب يطلق ميزة جديدة للمستخدمين

وكالات(صدى):

أطلق تطبيق ” واتساب ” ميزة جديدة تسمح للمستخدم بالحصول على معلومات إضافية عن الرسائل الواردة وإظهار البريد المزعج.

وأشار إلى أن إحدى الميزات الجديدة تدعى ” المعلومة حول إعادة الإرسال ” ، ستمنح المستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تعرضت لها الرسالة الواردة لإعادة إرسال، كما انحصرت الميزة الجديدة الأخرى في ظهور إشارات خاصة على الرسائل التي تم إعادة توجيهها أكثر من 4 مرات.

وتساعد هذه الميزات المستخدمين في العثور على الرسائل التي أعيد إرسالها مرارا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قد تكون مزعجة.