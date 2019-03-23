محمد رمضان يستعين بـ ” لوك ” أحمد زكي في كابوريا

القاهرة(صدى):

يستعين الفنان المصري، محمد رمضان، بـ ” اللوك ” الخاص بالفنان الكبير الراحل أحمد زكى الذى ظهر به فى فيلمه الشهير كابوريا فى مطلع التسعينات؛ حيث سيظهر به رمضام في أحدث أعماله الدرامية في رمضان القادم ” زلزال ” .

وبعد اتهامه بتقليد النمر الأسود، أكد ” مضان ” أن ظهوره بهذا اللوك مقصود، لأن مسلسله الجديد تدور بعض أحداثه فى فترة التسعينيات، لافتاً أن قصة ” الكابوريا ” كانت شائعة فى ذلك التوقيت، وحققت شعبية كبيرة نجحت فى قلب موازين الشارع المصرى رأساً على عقب.

وفي سياق متصل، تعود الفنانة حلا شيحة للأضواء من خلال المسلسل، ليكون أول ظهور لها بعد خلعها للحجاب، والتى تلعب دور البطولة أمامه، إذ تجسد شخصية فتاة شعبية تملك عربة فول داخل موقف ميكروباصات وتقع فى حب رمضان الذي يعمل سائق فى نفس الموقف.