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طرق فعالة للتخلص من حرقة المعدة أثناء الحمل

طرق فعالة للتخلص من حرقة المعدة أثناء الحمل
أميرة خالد(صدى):

تواجه المرأة الحامل العديد من المتاعب ، ولكن دائماً ما يكون أبرزها الشعور بحرقة المعدة والذي يظهر مع بداية الثلث الثاني ويستمر حتى الشهر التاسع ، مما يجعل الكثير من السيدات يقللن من التغذية بسبب هذا الشعور .

وينصح الأطباء المرأة الحامل بضرورة تقسيم وجباتها إلى 5 أو 6 وجبات في اليوم بحيث تحتوى كل وجبة على كمية أقل مما يقلل من الضغط على المعدة والشعور بالحرقة .

كما نصحوا بعدم تناول الطعام بسرعة ، والقيام ببعض الأنشطة البدنية البسيطة التي تنظم حركة المعدة ، مع تجنب الكافيين والمشروبات الغازية .

كما يُنصح بعدم شرب الماء أثناء الطعام ،وفي نفس الوقت لايقل شرب الماء على مدار اليوم عن 8أو 10 أكواب ، مع أهمية أن يكون الجزء العلوي من الجسم مرتفع قليلاً أثناء النوم ، خاصةً عند تناول عشاء ثقيل .


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