ماسك طبيعي يغنيكي عن البوتوكس

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من السيدات من نحافة الوجه خاصةً مع اتباع حًمية غذائية الأمر الذي يجعلها تفكر في البوتوكس رغم تكلفته المادية واحتمالية التعرض لخطر .

وينصح خبراء التجميل بالإعتماد على ماسك طبيعي من مكونين فقط وهما الخميرة وماء الورد ، حيث تمتاز الخميرة بقدرتها على تسمين الوجه مثل البوتوكس تماماً بينما يقوم ماء الورد بتهدئة البشرة وتنعيمها .

وعن طريقة استخدام الخلطة فقط قومي بمزجها جيداً وضعيها على وجهك مدة 15 دقيقة ، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر ومسحه بقطنة مبللة بماء الورد لتظهر النتيجة على خدودك ، مع أهمية المواظبه عليه للحصول على أفضل نتيجة .