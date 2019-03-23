خرافات كثيرة حول الحمل لا تلقي لها بالاً

أميرة خالد(صدى):

ينتشر وسط النساء الحوامل الكثير من الخرافات والمعلومات المغلوطة حول نمط حياتهن في هذه المرحلة للحفاظ على الحمل، لكن بالبحث لم يعرف أصل الكثير من هذه الخرافات خاصة أنها لا تستند على أي أساس علمي.

لنتفق أن الحفاظ على الحمل يبدأ بأن تعتني المرأة بنفسها وبصحة جنينها حتى لا يحدث إجهاض أو تشوهات خلقية في الجنين، والحفاظ على الحمل ليس أمراً صعباً، بل يتطلب الانتباه قليلاً من الحامل، والالتزام بمراجعة الطبيب المختص، وأخذ استشارته، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات كاملة، وذلك باتخاذ بعض الخطوات الصحيحة.

كما يجب عليها تجنب بعض العادات السيئة ، مع ضرورة الانتباه إلى أن طبيعة الحمل تختلف قليلاً من امرأةٍ إلى أخرى، وتؤثر عليها العديد من الأمور؛ مثل: عمر الأم والأب، وظروف الحمل، والوراثة.

نستعرض حقيقة بعض الخرافات التي تتداول بين الحوامل:

تأكلين لاثنين

تسمع المرأة الحامل في بعض الأحيان أن عليها مضاعفة كميات الطعام التي تأكلها لأنها تأكل لتغذية جسمها وجسم الجنين في وقت واحد، لكن الحقيقة هي أنه يجب على الحامل إضافة 300 سعة حراري إلى طعامها الصحي يوميا، ينصح بتناول 3 وجبات رئيسية، مع السماح بأطعمة خفيفة.

أشتهي أطعمة بعينها

يرجع عرض اشتهاء الأم لأصناف من الأطعمة بعينها إلى رغبة الأم الأم وليس للجنين دخل في ذلك إذ أنه لا يميز بين طعام وآخر في هذه المرحلة.

لا تناول القهوة

القهوة ليست ممنوعة بشكل كامل أثناء الحمل لكن ينصح بتناول ما لا يزيد عن فنجانين من القهوة يوميا، حتى لا يظهر لها أي تأثير جانبي لاحقا.

جنس الجنين

يظن البعض أن شكل بطن السيدة الحامل يمكن أن يخبرها بجنس الجنين، لكن الأمر لا يتعلق بجنس الجنين بل بقوة عضلات البطن، فالبطن المرتفع لا يعني بالضرورة أن الجنين صبي، وإنما يعني أن العضلات قوية.

مرطبات تمنع التمدد على الجلد

لا يمكن لأي مرطب منع ظهور علامات التمدد لأن تأثير هذه المرطبات لا تتغلغل إلى داخل الجلد، حيث تحدث التشققات.