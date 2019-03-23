أسباب تجعلك تستيقظي من النوم متعبة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار أخصائي تغذية إلى الحل السحري لمشكلة الشعور بالتعب وعدم القدرة على النهوض من السرير في الصباح، على الرغم من التمتع بنوم جيد أثناء الليل، مشددا:” يجب التركيز على نظام غذائي لتجديد الطاقة”.

ووصف تناول القهوة بالكربوهيدرات طوال اليوم بالفكرة السيئة، مشيرا إلى أنّ القهوة تعطي النشاط بفضل الكافيين الموجود فيها، والذي يزيد إفراز الدوبامين والأدرينالين ولذلك يجب على الشخص زيادة جرعات القهوة ليحصل على التأثير ذاته.

ولفت إلى أنه من الأفضل اختيار الشاي الأخضر (مضاد للأكسدة)، أو شاي الزنجبيل (منبّه ومحفّز)، أو الأرقطيون (مضاد للتعب).

وحث على تناول الأطعمة الغنية بالحديد والماغنيسيوم و الفيتامينات والكربوهيدرات الجيدة لتجنب الشعور بالاستنزاف.