7 مستشفيات حكومية تستعين بالربوت في غرفة العمليات

الرياض(صدى):

كشفت مصادر بوزارة الصحة عن استعانة 7 مستشفيات حكومية بالروبوتات في مجال العمليات الجراحية ، مع وجود اتجاه لتوسع استخدامه في جميع المستشفيات .

وأبانت المصادر أن هذه المستشفيات هي : مستشفى جامعة الملك سعود بالرياض ، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض ، والملك فيصل التخصصي بالرياض ، ومستشفي قوى الأمن بالرياض ، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض ،و مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، والملك فيصل التخصصي بجدة .

من جانبه أكد استاذ الجراحة المساعد بجامهة الملك سعود فهد العنزي أن الخطوة تأتي مواكبةً لأحدث الطرق الجراحية والتي تنهي أزمة الشقوق الكبيرة وتشوهات الجسم إثر الجراحة ، حيث يمكن أن تكون الجراحة مجرد ندبات .

وأضاف أن الطبيب الجراح هو المتحكم في الروبوت ، ولذلك لا مجال لتخوف المرضي ، كاشفاً عن ميزة أخرى وهي إمكانية تشغيل الربوت عن طريق الإنترنت بينما يكون الطبيب في مكان آخر وهو ما يوفر التواصل مع المريض أينما كان طبيبه .