شيرين تستغيث باكية للرئيس السيسي: آسفة وسأحترم نفسي

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الجدل في اليومين الماضيين عقب عباراتها المسيئة تجاه بلدها مصر خلال حفلها بالبحرين ما تسبب في موجة غضب عارم تجاهها ووقفها عن الغناء.

وفي السياق نفسه، بعثت شيرين رسالة استغاثة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية بقناة ” إم بي سي مصر” قائلةً: ” أنت والدنا جميعا وأنا مثل ابنتك، وأحس أنني أتعرض للاضطهاد، مصر بالنسبة ليا خط أحمر “.

واعترفت شيرين باكيةً: ” لقد أخطأت، لكن لم أكن أقصد مصر، وآسفة لكل إنسان غضب مني، أنا آسفة، ومستقبلا سأحترم نفسي ولن أتكلم ” .

وأضافت: ” كنت في حفلة البحرين، وقلت خلال الحفلة، أنا لو قلت كلمة في مصر الكلام سيتحور ويصبح ضدي.. أنا مظلومة، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

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