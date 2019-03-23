بالصور.. كيا KX5 2019 الجديدة نسخة سبورتاج التي تتفوق عليها
على الرغم من أن سيارة كيا KX5 2019 تبدو وكأنها نسخة من سبورتاج الصينية إلا أن هناك بعض الإختلافات التي أضافت إليها عدد من المزايا ، منها إعادة تصميم المقدمة بالكامل ، ووضع مصابيح امامية نحيفة مع التخلي عن تصميم منحنى من أجل تصميم يناسب الذوق الصيني .
أما خلفية السيارة فلا يوجد بها اختلاف ، بينما حصلت السيارة الجديدة على تصميم جديد للوحة القيادة مع لوحة عدادات رقمية ، وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش ، كما تتحكم في التكييف من خلال لوحة لمسية بدلاً من أزرار التحكم .
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