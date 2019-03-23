بالصور.. كيا KX5 2019 الجديدة نسخة سبورتاج التي تتفوق عليها

بكين(صدى):

على الرغم من أن سيارة كيا KX5 2019 تبدو وكأنها نسخة من سبورتاج الصينية إلا أن هناك بعض الإختلافات التي أضافت إليها عدد من المزايا ، منها إعادة تصميم المقدمة بالكامل ، ووضع مصابيح امامية نحيفة مع التخلي عن تصميم منحنى من أجل تصميم يناسب الذوق الصيني .

أما خلفية السيارة فلا يوجد بها اختلاف ، بينما حصلت السيارة الجديدة على تصميم جديد للوحة القيادة مع لوحة عدادات رقمية ، وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش ، كما تتحكم في التكييف من خلال لوحة لمسية بدلاً من أزرار التحكم .