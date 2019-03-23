” الاستئناف ” تقضي ببراءة موظف جوازات من تبصيم وافد رغم انتهاء إقامته

جدة(صدى):

أكدت محكمة الاستئناف، اليوم السبت، على الحكم الصادر من محكمة جدة الجزائية، والذي يقضي ببراءة موظف جوازات في المطار من تهمة تبصيم وافد آسيوي عاد إلى المملكة رغم انتهاء صلاحية إقامته النظامية وتسجيل تنويه عنه في سجله بـ ” خرج ولم يعد ” .

واتهمت النيابة العامة، في وقت سابق، أحد منسوبي الجوازات بجريمة الإخلال بواجباته الوظيفية نتيجة لاستجابته لرجاء وطلب وساطة مجهول؛ بتسجيل بصمة وافد آسيوي في نظام الجوازات بالرغم من انتهاء صلاحية إقامته.

ومن جانبه، قال الموظف أمام المحكمة مع محاميه، أنه قام بتبصيم الوافد رغم أن ذلك ليس من مهماته الوظيفية وأن الخبرة تنقصه ولم يرتكب جريمة الرشوة لانتفاء الركن المادي لجريمة الرجاء والواسطة كون التجريم الوارد في نظام مكافحة الرشوة لا تنطبق عليه.

وفي السياق نفسه، أوضحت المحكمة في تسبيبها لبراءة موظف الجوازات أن العلاقة السببية منتفية في القضية ولا مصلحة متحققة للمتهم ولا يعرف الوافد الآسيوي صاحب بصمة الدخول.