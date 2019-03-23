أب أراد معاقبة ابنه على هروبه من المدرسة فقتله!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، تسبب أب مصري في قتل ابنه صاحب الـ 14 عامًا ،بعد معاقبته على هروبه من المدرسة.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول الطالب يوسف ن. ع جثة هامدة.

وبسؤال عم الطالب عن التفاصيل، اتهم والد الطفل بالتسبب فى موته، وتم ضبط والد الطفل والذى قال إنه كان يعاقبه على هروبه من المدرسة وأنه ترك ابنه بالمنزل على قيد الحياة ولم يكن يعلم بوفاته.

وأوضح الأب أنه فوجئ بخبر وفاة ابنه، مما أصابه بصدمة عصبية ونفسية، وتم تحرير المحضر اللازم.