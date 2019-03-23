بالفيديو.. ” أمهات غير منجبات ومرضعات ” مبادرة لتحفيز إدرار اللبن

عادل الحربي(صدى):

أطلقت جمعية خيرية لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين ،مبادرة إنسانية عنوانها ” أمهات غير منجبات ومرضعات ” للمساهمة في احتضان الأطفال الأيتام بالمملكة.

وتشجع المبادرة الأسر على احتضان الأطفال الأيتام، بشرط الإرضاع، كما أطلقت مشروع ” تحفيز إدرار اللبن ” من السيدة غير المنجبة، بالتعاون مع اخصائيين في هذا المجال.

وبهذه المبادرة يتم حل مشكلة الأسر الغير منجبة، وحل مشكلة الطفل مجهول الأبوين في الوقت ذاته.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية ” حسين بحري ” إلى أنه تم التواصل مع الإفتاء للاستفسار عن مشروعية عملية تحفيز إدرار اللبن، فأفتت بجوازها.