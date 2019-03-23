رسميًا.. ميسي لن يلعب أمام منتخب المغرب ويعود إلى برشلونة ” مصابًا “

ماجد محمد(صدى):

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرعب في برشلونة بعد إصابته مع منتخب بلاده بالمباراة الودية أمام فنزويلا، أمس الجمعة، استعداداً لكوبا أمريكا.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بيانًا قال فيه إن ميسي يعاني من آلام على مستوى الحوض والفخذ، ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة المغرب يوم الثلاثاء استعدادا لكوبا أمريكا في الصيف المقبل.

ومن شبه المؤكد أن الإصابة لن تبعد ميسي عن المشاركة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل المقبل.

وكان منتخب الأرجنتين قد هزم أمام فنزويلا 1-3 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو.