بالفيديو والصور.. عمرو دياب يتألق في حفل الدمام

أميرة خالد(صدى):

أحيا المطرب المصري عمرو دياب، حفلا غنائيا، أمس الجمعة، في الدمام، وذلك في المرة الثانية له بالمملكة.

واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في إطار مهرجان الشرقية الغنائي الذي يحيه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وحرص عمرو دياب في توجيه رسالة شكر لجمهور المملكة، ولرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

يذكر أن دياب قد أحيا حفله الأول في المملكة في ديسمبر الماضي، وقدم خلالها عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت إعجاب الجمهور.