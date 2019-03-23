بالصور.. عارضة أزياء ” فاضحة ” تقرر خدمة بلدها وترشح نفسها للبرلمان!

بانكوك(صدى):

قررت عارضة أزياء وطالبة جامعية في كلية العلوم السياسية في تايلاند، عٌرفت بصورها ” الفاضحة ” ،أن تقدم خدمة لبلدها بطريقة جديدة، وذلك بترشيح نفسها لعضوية البرلمان.

ورشحت الشابة التايلاندية صاحبة الـ 25 عاما ، نفسها لعضوية البرلمان عن حزب ” بيات تاي “.

وأكدت عارضة الأزياء أنها لا تخجل من كونها عارضة أزياء، مشيرة إلى أن ذلك لا يتعارض مع قوانين البلاد.

وستعتمد عارضة الأزياء على شهرتها ومعرفة الناس بها بسبب صورها في مواقع التواصل الاجتماعي في اكتساب أصوات الناخبين.