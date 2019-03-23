صفقات سلاح مصرية ترعب تل أبيب

القاهرة(صدى):

سلطت صحيفة ” عبرية ” الضوء على صفقات أسلحة عقدتها جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة، التي تخص الأسلحة والغواصات الألمانية، مؤكدة أن تلك الصفقات من أكثر الأمور التي أخلت الموازين وأربكت جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح تقرير أن قادات جيش الاحتلال يفزعون من تلك الصفقات، وكان عنوانه : ” ليس فقط غواصات.. مصر تشتري السلاح بشكل جنوني وتستعد للحرب ” .

وذكر التقرير ” على ما يبدو للعيان، فإن الجيش المصري لا يعزز من قدراته من أجل الحرب ضد الإرهاب التي يشنها اليوم، وإنما يبني قدراته بشكل متكامل وفي إطار الألوية والفرق من أجل الاستعداد لحرب تقليدية، الأمر الذي لا ينتبه إليه أحد ما، في تل أبيب “.