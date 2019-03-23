بالفيديو.. حقيقة زواج لطيفة من ممثل مصري

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة التونسية لطيفة، على ما تم تداوله من أنباء حول زواجها من الفنان المصري أحمد وفيق.

وأوضحت لطيفة أن جميع الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول هذا الموضوع غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وقالت : ” أنا مصدومة مش فاهمة جابوا الكلام ده منين.. أولا أحمد وفيق ده أخويا، ثانيًا هو متجوز واحدة تونسية وعايش في فرنسا وعنده ولاده ربنا بخليهم ” .

وأضافت: ” فأنا عايزه أقول لكل الي قاعدين يكتبوا يألفوا براحة شوية، أنا لو اتجوزت هقول قدام الكل إني اتجوزت ” .