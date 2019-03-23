تسعينية تحاول الانتحار للمرة الثانية‎

مليكة فؤاد(صدى):

أحبطت الأجهزة الأمنية في المغرب، أمس الجمعة، محاولة انتحار سيدة تجاوزت التسعين من عمرها.

وحاولت المسنة، الانتحار بسبب حكم أصدرته المحكمة لصالح خصمها، بتبرئته من تهمة التزوير والنصب بنزع قطعة أرض تمتلكها المسنة.

وقال محمد زيان، محامي المسنة، إن موكلته أصبحت الآن مشردة، مؤكدًا عدم وجود أي عقد بين المسنة والشخص الذي تتهمه بالاستيلاء على أرضها.

ونقلت السيدة إلى مستشفى للأمراض العقلية، حيث حاولت قبل عامين، الانتحار لذات السبب، وتسلقت آنذاك عمودًا للإنارة وسط الرباط.