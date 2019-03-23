النصر يجهز ملعب الرمز لاستضافة مواجهاته الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن بدء إدارة نادي النصر في التحرك سریعا لتجھیز ملعب الأمیر عبدالرحمن بن سعود ” الرمز ” لاستضافة مواجھات الفریق في استحقاقات الموسم المقبل.

واجتمع أحمد البریكي مع عدة شركات، لوضع التصامیم الخاصة بالمدرجات الجدیدة، على أن تتم زیادة مساحة الملعب لیتناسب مع المواصفات القانونیة الدولیة.

وسيتم لعب مواجھات النصر أمام الفرق الصغیرة على ملعب الفریق على أن تلعب مواجھات الاتحاد والأھلي والھلال والشباب في استاد الملك فھد الدولي، إلى جانب مواجھات دوري أبطال آسیا.

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