بالصور.. بورش كايين كوبيه 2020 تعلن الحرب على BMW X6

برلين(صدى):

ظهرت، بعد طول انتظار، بورش كايين كوبيه 2020 السيارة الجديدة كلياً التي تعتبر نسخة جديدة من سيارة الكروس أوفر الرياضية بورش كايين في جيلها الثالث .

تأتي سيارة بورش كايين كوبيه – Porsche Cayenne Coupe 2020 كفئة رياضية أكثر من طراز بورش كايين 2019 ، وتتميز من الخارج بحصولها على تصميم رياضي أكثر يضم المزيد من الخطوط الحادة مقارنة مع كايين الأساسية.

كما حصلت أجدد سيارات بورش 2020 على سقف بانورامي مائل التصميم قياسي أو سقف مصنوع من الكربون فايبر اختياري يعمل على تخفيض وزن السيارة ، وهناك لمسات تغير تصميم تميزها عن الطراز الأساسي ضمن منطقة A-pillar .

ويكتمل التصميم الرياضي لسيارة كايين كوبيه الجديدة مع جناح خلفي يوفر المزيد من الهوية الرياضية والديناميكية الهوائية، وصادم خلفي يحتوي على خطوط حادة أسفله مشتت هواء رياضي يضم 4 مخارج للعادم ، ونلاحظ حصول السايرة على مصابيح خلفية متصلة مثل جميع سيارات بورش الجديدة .

تمتلك سيارة بورش كايين كوبيه 2020 سقف أقصر بمقدار 0.78 إنش (19.8 ملم) عن سيارات بورش كايين 2019 الأخرى ، وليس هذا فحسب بل تم إعاد تصميم غطاء الصندوق الخلفي ليتم دمج لوحة أرقام السيارة في الصادم الخلفي وليحتوي أعلاه على صادم رفيع ممتد على مساحة 5.3 إنش (134.6 ملم) يتحرك عند قيادة السيارة على سرعات تزيد عن 90 كم/س (56 ميل/س.)

وستنافس كايين كوبيه كلاً من ؛ بي ام دبليو X6 ، و مرسيدس GLE كوبيه ، و أودي Q8، وسيبدأ سعر بورش كايين كوبيه العالمي من 75,300 دولار أمريكي أي ما يعادل 282,375 ريال سعودي للنسخة المزودة بمحرك V6 ، أما سعر كايين كوبيه تيربو المزودة بمحرك V8 سيبدأ ثمنها من 130,100 دولار أمريكي أي ما يعادل 487,875 ريال سعودي ، (هذه الأسعار بدون إحتساب رسوم الشحن البالغ قدرها 1,250 دولار أمريكي.)