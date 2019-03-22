11 نوعًا من الطعام يجعلك أصغر سنًا

أميرة خالد(صدى):

تساعد بعض الأطعمة على الوقاية من ظهور علامات التقدم في السن وتعمل على إصلاح الجلد التالف، وذلك دون الحاجة إلى إجراء عمليات تجميلية واستخدام مستحضرات متعددة.

ومن الأطعمة التي تمنح بشرة أصغر 10 سنوات، ما يلي:

1-الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول التي يمكن أن تحمي البشرة من أشعة الشمس.

2-الشاي الأخضر

يعد واحدًا من المنتجات الغذائية التي يمكن أن تجعل البشرة أصغر سنًا، كما يعتبر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، فضلاً عن احتوائه على البوليفينول بشكل أكبر من أي طعام أخر، والذي يحافظ على الكولاجين بالبشرة ويساعد على وقف علامات التقدم في العمر.

3-القهوة

من الممكن أن تساعد المركبات البيولوجية النشطة الموجودة في القهوة على حماية الجلد من الإصابة بالورم الميلانيني.

4-الأفوكادو

تحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف والبوتاسيوم والأحماض الدهنية، والتي تعد عناصر مفيدة لصحة الجلد.

5-الطماطم

تعد الطماطم مصدرًا غنيًا بـ” الليكوبين “، التي يرى العلماء أنها مادة مفيدة في الوقاية من سرطان البروستاتا وأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما تساعد على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

6-الخضروات

تساعد الخضروات أيضًا على مقاومة التجاعيد لاحتوائها على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والتي توقف التلف الناتج عن أشعة الشمس وتجعل صاحبها يستمتع بجلد أكثر شبابًا وصحة.

7-مرق العظام

يتكون هذا الطبق من عظام عدد من الحيوانات المختلفة، والذي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، بما فيها الكولاجين.

8-زيت الزيتون البكر

يساعد في ظهور الشخص أصغر سنًا، وكل هذا يرجع إلى خصائصه المضادة للالتهابات.

9-التوت البري الأزرق

يحتوي التوت البري الأزرق على العديد من مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الجلد صباحًا ومساءً.

10-السمك

يعد السلمون وغيره من الأسماك الأخرى مصادر غنية بأوميجا 3، التي تحافظ على جمال البشرة، وبالتالي فإن إضافة كمية كافية من الأسماك إلى النظام الغذائي، تساعد على ترطيب الجلد والاستمتاع ببشرة شابة ونضرة.

11-البطيخ

يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تسمى ” الليكوبين “، وتساعد على الاستمتاع بأشعة الشمس لمدة أطول قبل أن يبدأ الجلد معاناته من تلف الأشعة فوق البنفسجية.