بمشاركة إدواردو.. الهلال يختتم تدريباته استعداداً لأحد ( صور )

ماجد محمد(صدى):

اختتم فريق الهلال، تحضيراته النهائية لمواجهة أحد، غداً السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، مشاركة المحترف البرازيلي كارلوس ادواردو، في جزء من تدريبات الفريق الجماعية، قبل أن يواصل أداء برنامجه التأهيلي، تمهيداً للعودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويعتلي الهلال صدارة المسابقة المحلية برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر الوصيف.

ويسعى ” الزعيم ” لتجاوز أحد، من أجل زيادة فارق النقاط مع النصر إلى 4 نقاط، والتقدم خطوة نحو لقب البطولة.