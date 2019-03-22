” بن حثلين ” يؤكد: ختام سباقات الهجن سيشهد مشاركة أول امرأة

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أن ختام سباقات الهجن في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، سيشهد مشاركة أول إمرأة في سباقات الهجن.

وستكون مشاركتها من خلال الأميرة جميلة بنت عبدالمجيد بن سعود بن عبدالعزيز ، مباركًا ” بن حثلين ” للأميرة جميلة هذا الحضور الأول للمرأة السعودية في عالم الهجن والذي يعد موروثا شعبيا أصيلاً يعبر عن تاريخ وحضارة المملكة، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في هذه المشاركة.