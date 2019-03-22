برج خليفة في دبي يتزين بصورة رئيسة وزراء نيوزيلندا مرتدية الحجاب

أبو ظبي(صدى):

قال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن رئيسة وزراء نيوزيلندا كسبت احترام مليار ونصف المليار مسلم.

وجاء ذلك بعد تعاملها العاطفي والصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين الأسبوع الماضي، قائلًا في تغريدة عبر حسابه بموقع ” تويتر “: ” شيعت نيوزلندا اليوم شهداء المسجدين.. وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة.. وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين. ”

واختتم تغريدته التي أرفقها بصورة لبرج خليفة الشهير بدبي متزينًا بصورة لرئيسة وزراء نيوزيلندا وهي ترتدي الحجاب وتعانق أحد ذوي الضحايا، بالقول: ” شكرًا جاسيندا آردرن. ”

يذكر أن ” آردرن ” شاركت في تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي، اليوم الجمعة، بحضور آلاف المشاركين ولتعبّر عن تضامنها مع ذوي الضحايا، مستشهدة بالحديث النبوي القائل ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ”