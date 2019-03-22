فتاة تعثر على خطيبها الضائع داخل متنزه شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

واشنطن(صدى):

لجأت فتاة أمريكية تدعى، بريتاني بليك، إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، للعثور على خطيبها الذي فقدت أثره ضمن الحشد الكبير من زوار متنزه ” Walt Disney World ” الشهير.

وكانت الفتاة وخطيبها في جولة داخل المتنزه ، فانشغلت عنه لبضع دقائق، لتفقد أثره ضمن الحشد الكبير من زوار المتنزه، ونجحت في العثور عليه عبر مواقع التواصل .

وعلقت الفتاة على الواقعة ، أنها بعد أن فقدت أثر الشاب، لم تجد أي وسيلة للتواصل معه كون بطارية هاتفه كانت فارغة والهاتف لا يعمل ، فقررت أن تكتب منشورات على الصفحات التابعة للمتنزه على الإنترنت، ونشرت صورا لها برفقة الشاب، وطلبت مساعدة الناس لإيجاده.

وبالفعل، لاقت تلك المنشورات استجابة من بعض زوار المتنزه الذين بدأوا بالبحث عن الشاب، وبعد أن وجدوه، قاموا بمراسلة الفتاة وأرشدوها إلى مكانه.