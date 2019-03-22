سيبنون ملاعب بها لاستضافة المونديال.. سخرية عالمية من إعلان قطر اكتشاف كواكب نجمية

طلال الضوي(صدى):

تعرَّض النظام القطري، إلى موجة سخرية من جميع أنحاء الوطن العربي، بعد زعمها اكتشاف أربعة كواكب نجمية جديدة في المجموعة الشمسية، وأطلق عليها أسماء ” قطر 7 – ب، وقطر 8 – ب، وقطر 9 – ب، وقطر 10 – ب ” .

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، خبرًا عن اكتشاف فريق بحثي فلكي بها الكواكب الأربعة، وإعلان تسمية تلك الكواكب على اسمها، لتواجه موجة سخرية عنيفة.

وأوضح النشطاء، أن تنظيم الحمدين يحاول تصدير الأوهام إلى شعبه لإلهائه عن الانتهاكات والإرهاب والفساد الذي يرتكبه، ويتعمد نشر الأكاذيب وإضاعة الوقت بدل من حل أزمته مع دول الرباعي العربي.

وقال أحد النشطاء : ” بعد إعلان فيفا احتمالية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، ممكن يبنون ملاعب جديدة بالكواكب اللي اكتشفوها، وينقلون اللاعبين والجماهير عبر مركبات فضائية تتحدى جراندايزر ” .