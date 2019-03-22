” ساما “: عدم التأمين يُعد مخالفة مرورية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، أن عدم التأمين يُعد مخالفة مرورية.

وقالت المؤسسة: ” عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة المرور، فالتأمين هو وسيلتك لمواجهة المخاطر، والتي تتضمن مخاطر التصادم التي ينتج عنها حدوث أضرار في المركبة. ”

وأضافت ” ساما “: ” الغرض من التأمين هو تعويض المتضرر عن بعض أو كافة الخسائر والأضرار ومنها التلف الجزئي أو الكلي الذي يلحق بالمركبات والأفراد المتضررين من الحادث (بحسب الوثيقة الموحدة.) ”

وتابعت: ” تأكد من التعامل فقط مع جهات التأمين المرخصة من قبل مؤسسة النقد للحصول على وثيقة التأمين ولا تنسى طلب سند من الإيصال عند شراء الوثيقة. ”

واختتمت: ” إن عدم وجود تأمين سار على المركبة قد يؤدي إلى احتجاز السائق المتسبب بالحادث وإلزامه بدفع غرامة مالية ودفع تكاليف إصلاح المركبات المتورطة بحادث السير وكذلك تعويض المتضررين منه. “