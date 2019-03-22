عقب مناصرتها لضحايا حادث المسجدين .. تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء نيوزيلندا

ويلينجتون(صدى):

تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن ، للتهديد بالقتل عبر حسابات وهمية بمواعق التواصل الاجتماعي ، عقب ارتداءها الحجاب لدعمها وتضامنها مع ضحايا الحادث الإرهابي على المصلين مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش ، الذي راح ضحيته 50 شخصا .

وصرحت الشرطة النيوزيلندية،في بيان إعلامي اليوم الجمعة، بأنها تحقق في تهديدات بالقتل وصلت رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن ” 37 عاماً ” ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة ، أنها على دراية بالتعليقات المنشورة على أحد حسابات موقع تويتر، وتقوم بإجراء الاستفسارات اللازمة حولها وحول هوية صاحب الحساب.

وقام حساب على موقع ” تويتر “ بإرسال صور لأسلحة وعبارات مثل ” أنت الهدف القادم “ إلى الحساب الخاص برئيسة الوزراء على الموقع ذاته.

وكان الحساب الموقوف يحتوي على منشورات تنم عن كراهية وعنصرية ومعاداة للإسلام.