عقب مناصرتها لضحايا حادث المسجدين .. تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء نيوزيلندا
تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن ، للتهديد بالقتل عبر حسابات وهمية بمواعق التواصل الاجتماعي ، عقب ارتداءها الحجاب لدعمها وتضامنها مع ضحايا الحادث الإرهابي على المصلين مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش ، الذي راح ضحيته 50 شخصا .
وصرحت الشرطة النيوزيلندية،في بيان إعلامي اليوم الجمعة، بأنها تحقق في تهديدات بالقتل وصلت رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن ” 37 عاماً ” ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشرطة ، أنها على دراية بالتعليقات المنشورة على أحد حسابات موقع تويتر، وتقوم بإجراء الاستفسارات اللازمة حولها وحول هوية صاحب الحساب.
وقام حساب على موقع ” تويتر “ بإرسال صور لأسلحة وعبارات مثل ” أنت الهدف القادم “ إلى الحساب الخاص برئيسة الوزراء على الموقع ذاته.
وكان الحساب الموقوف يحتوي على منشورات تنم عن كراهية وعنصرية ومعاداة للإسلام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69931 ] نشر منذ 29 دقيقة
نعلم انهم إرهابيون مجرمون عنصريون ضد الإسلام والمسلمين ومن يتعاطف معهم ولو بكلمه ,,
,, ومع هذا الكثير من الوجيه القبيحه ، يخرج على الشاشات ليتكلم عن سماحة الغرب وتسامحهم ومحافظتهم على الحقوق الإنسانيه والحريه المزعومه ،، والمصيبه انهم يدعون العروبه ويدعون انهم مسلمين ,,
,, الا قبحكم الله وزادكم ذُلاًّ وقبحاً وخذلانا ,, آمين ,,
زائر[ عدد التعليقات: 2254 ] نشر منذ 13 دقيقة
ليس كلهم فيه متطرفين ومجرمين ونيوزلاند ليست من الغرب من الشرق لكن كل الشعب والحكومه مع المسلمين عندهم ورفع الاذان في القنوات تي في وقري القران في البرلمان