إطلاق أسم ” الأمير محمد بن سلمان ” على طريق المسار الرياضي بالرياض

حمود العنزي(صدى):

بدأت الجهات المعنية بالرياض ، بتركيب اللوحات التعريفية للطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً ، حيث أٌطلق عليه ” طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتسمية الطريق باسم ” طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” .

يشار إلى أن طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يعد أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومتراً.

ويقام على امتداده مشروع ” المسار الرياضي ” الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.