  • الجمعة 22

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إطلاق أسم ” الأمير محمد بن سلمان ” على طريق المسار الرياضي بالرياض

إطلاق أسم ” الأمير محمد بن سلمان ” على طريق المسار الرياضي بالرياض

إطلاق أسم ” الأمير محمد بن سلمان ” على طريق المسار الرياضي بالرياض
حمود العنزي(صدى):

بدأت الجهات المعنية بالرياض ، بتركيب اللوحات التعريفية للطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً ، حيث أٌطلق عليه ” طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتسمية الطريق باسم ” طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” .

يشار إلى أن طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يعد أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومتراً.

ويقام على امتداده مشروع ” المسار الرياضي ” الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *