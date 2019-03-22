امرأة تسكب الماء المغلي على زوجها لإعلانه رغبته في الزواج عليها

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت امرأة مغربية في عقدها السادس على الانتقام من زوجها بطريقة مروعة عندما أعلن رسميا رغبته في الزواج عليها من امرأة ثانية.

وانتقمت المرأة من زوجها عن طريق غلي الماء لدرجة حرارة مرتفعة في إناء معدني، ثم توجهت إلى فراشه حيث كان نائما وسكبت عليه الماء المغلي متسببة له في جروح وعاهات خطيرة كادت تودي بحياته.

وجرى نقل الزوج على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة، ولازالت حالته صعبة نظرًا للحروق الخطيرة التي يعاني منها في مناطق حساسة في مختلف أنحاء جسده.

ولم تستغ الزوجة بتاتا رغبة زوجها في الزواج عليها، وأصيبت بصدمة كبيرة بعدما عزم زوجها بشكل جدي على القيام بإجراءات الزواج من امرأة ثانية، فقامت تحت تأثير الغضب على ارتكاب فعلتها الخطيرة، ويجرى معها تحقيق بشأن هذه الجريمة.