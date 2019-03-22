الأمير محمد بن فيصل لن يظهر في برنامج تليفزيوني

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر بنادي الهلال، أن سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي، لن يظهر كضيف في برنامج تليفزيوني اليوم الجمعة.

وكان قد تم تداول أنباء تفيد بحلول الأمير محمد بن فيصل ضيفًا في أحد البرامج التليفزيونية.

في سياق آخر، رد الأمير محمد ، على تصريحات رئيس نادي النصر سعود السويلم بأن الهلال هو المستفيد تحكيميًا في بطولة الدوري.

وكتب ” بن فيصل ” عبر ” تويتر ” : ” آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه ” ، كما استشهد رئيس الهلال بمقولة لـ ” علي بن أبي طالب ” ، قائلاً: ” الرجال صناديق مغلقة مفاتيحها الكلام ” .

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