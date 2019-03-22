فيديو مروع لدب أسود يفترس رجلا بعد اسقاطه في المياه

نيودلهي(صدى):

تعرض راعي هندي إلي هجوم وحشي من قبل دب صغير عندما حاول إنقاذه من الغرق ودفعه إلى بر الأمان في محمية ” فيلوجودو ” الهندية .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مجموعة من الرعاة يحاولون إنقاذ دب من الغرق وقاموا بربطه عن طريق مجموعة من الأحبال ولكن لسوء الحظ قد تحرر الدب من الأحبال بعد إنقاذه.

وطارد الدب الرعاة مما جعلهم يهرعون ويتفرقون عن بعضهم البعض، فانتهز الدب الفرصه ولاحق أحدهم مسرعًا حتى تمكن من اللحاق به بعد أن انزلقت قدماه بالقرب من المياه، وافترسه أمام أعين الجميع.