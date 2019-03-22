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  3. في مشهد مؤثر .. فرحة اهالي قرية بخروج الماء من البئر

في مشهد مؤثر .. فرحة اهالي قرية بخروج الماء من البئر




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