لأول مرة.. فن الكيبوب وأغاني الدراما الكورية في الرياض

أميرة خالد(صدى):

انطلق المهرجان السعودي الإماراتي بطابعه الكوري في نسخته الأولى في العاصمة الرياض، بعنوان ” قلب واحد. ”

واستقبل المهرجان الآلاف من محبي الثقافة الكورية، والذي يعد التجمعَ الثقافي الأكبر لكوريا الجنوبية في المملكة.

ويقام لمدة 5 أيام وحتى 25 من مارس، حيث يضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي تحمل في مضمونها عرض الحضارات وتبادل ثقافات الشعوب.

وافتتح المهرجان باستعراض الفنون التقليدية لكل من الشعبين السعودي والاماراتي وتجمهر عدد كبير من محبي الثقافة الكورية وكذلك العوائل الكورية المقيمة في الرياض لحضور مختلف العروض الموسيقية الترفيهية من فن الكيبوب وأغاني الدراما الكورية والرقصات التقليدية وكذلك عروض الـ Bboy.

وتضمن الحفل تقديم أشهرِ المأكولات الكورية الشعبية كطبق التوبوكي وهو كعك الأرز مع الصوص الحار وكذلك لحم البلجوجي.

وقدمت الفتيات من مختلف الأعمار والعوائل السعودية؛ لاستكشاف معالم الثقافة الكورية التي باتت تحظى برواج كبير بين فئة الشباب مع انتشار الأعمال الكورية من مسلسلات وأفلامٍ وموسيقى حول العالم.

كما استضاف المِهرجان خبيرات التجميل من كوريا الجنوبية لتقديم وتعريف المواطنات على أبرز تقنيات المكياج الكوري لمشاهيرِ فن الكيبوب الذي يعرف ببساطته وأسلوبه الخاص.