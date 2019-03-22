السكري مسبب العجز الجنسي لدى النساء

أميرة خالد(صدى):

أكد مركز ” جوسلين ” للسكري في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المشاكل الجنسية الناتجة عن مرض السكري يمكن أن تعاني منها النساء كذلك.

وقام باحثون بإجراء دراسة في تركيا من خلال استبيانات لتقييم الرغبة و النشوة الجنسية والألم خلال العلاقة الحميمة للسيدات، خضع خلالها 127 امرأة متزوجة للبحث منهن 21 سيدة مصابة بالسكري النوع الأول و50 سيدة مصابة بالسكري النوع الثاني و56 سيدة غير مصابة بالسكري، وتبين من خلال نتائج الدراسة أن 71% من النساء المصابات بالسكري من النوع الأول و42% من النساء المصابات بالسكري النوع الثاني، اختبرن العجز الجنسي.

وتضمنت أعراض العجز الجنسي لدى هؤلاء النساء:

1-انخفاض أو فقدان الاهتمام تماما في العلاقة الحميمة.

2-انخفاض أو عدم الإحساس بالأعضاء التناسلية.

3-عدم القدرة المستمرة أو العرضية على الوصول للنشوة الجنسية.

4-الجفاف في منطقة المهبل ما يؤدي إلى الألم أو عدم الراحة خلال العلاقة الحميمة.

كما أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن السكري يمكن أن يدمر الأوعية الدموية أو الأعصاب التي تجعل العلاقة الحميمة شيئا ممتع،. كما أن تلف الأعصاب يجعل من الصعب أو المستحيل على النساء الوصول للنشوة الجنسية.

وينصح المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى بالولايات المتحدة الأمريكية لتقليل مخاطر حدوث المشاكل الجنسية أو مشاكل المسالك البولية؛ الحفاظ على مستوى سكر الدم ومستوى ضغط الدم ونسبة الكوليسترول وممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي والإقلاع عن التدخين.