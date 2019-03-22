بالفيديو.. محمد الذايدي: النصر هو أكثر المستفيدين من تقنية الفار

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن نادي النصر هو أكثر الفرق المستفادة من تقنية الفار، ردًا على تصريح سعود السويلم رئيس نادي النصر بأن ناديه هو الأكثر تعرضا للظلم من تقنية الفار.

وأضاف ” الذايدي ” خلال حديثه لبرنامج ” سوالف رياضية ” ، أن أكثر فريق استفاد تحكيميًا في أعوام 2014-2015، هو نادي النصر، مضيفًا أن النصر هو أكثر المستفيدين من تقنية الفار بـ 19 حالة تحكيمية لصالحه، والاتحاد أقل المستفيدين.

و عقَّب الناقد الرياضي، على موضوع محترف النصر السابق البيروفي راموس، مشيرًا إلى أنه ” لا يتمنى لأي لاعب بأن يعيش نفس التجربة التي عاشها في نادي النصر ”

يذكر أن رئيس نادي النصر، سعود السويلم، كان صرَّح بأن الهلال هو المستفيد الأول من تواجد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، مضيفًا أن كلاتنبيرغ ” كان يعمل ضدنا لإنه كان يعلم بأننا ضد إقالته ” .

وقال راموس في حديثه لقناة Movistar Deportes منذ أيام: ” وجدت النادي لا يريدني ولن يعتمد علي، لذلك سمعت لكلام المدرب وخرجت منهم ” .

محمد الذايدي : في اعوام 2014-2015 اكثر نادي استفاد من التحكيم هو نادي النصر#سوالف_رياضية pic.twitter.com/GQZdzF0h14 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 22, 2019

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