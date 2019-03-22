” أدخنة كثيفة من عادم السيارة واستهلاك الزيت بسرعة ” يعني تلف بلف تبخير الزيت

أميرة خالد(صدى):

يتواجد بلف تبخير الزيت في محرك السيارة تحديدًا أعلى المحرك، إذ يكون موصلاً به بواسطة أنبوب خارج من المحرك.

ويتكون بلف التبخير من صمام يقوم بتدوير غازات المحرك الداخلية، ويساهم في تنظيم عمل المحرك، عبر تنقية الهواء من التلوث الناتج عن أكسيد النيتروجين إذ يقوم بتدوير هذه الغازات وإدخالها بعملية الاحتراق التي تتم داخل المحرك، وعند حدوث تبخير للزيت، ينفتح البلف كي يسحب الزيت وإعادته مرة أخرى إلى المحرك.

ويصاب بلف التبخير يصاب بالأعطال ويتلف عند انتهاء فترة صلاحيته، وتقدر بالسير لمسافة 100,000 كم، كما يتعرض للتلف في حال تراكم الشحوم والأوساخ عليه والتي تنتج بسبب الزيت.

وعند تلف بلف التبخير، يتعرض المحرك إلى العديد من المشاكل، كاحتراق الزيت أو خروجه من غطاء البلف في المحرك، أو خروج دخان كثيف من عادم السيارة وكذلك استهلاك زيت المحرك سريعاً، بسبب مرور الزيت إلى داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

كما تضمن المشاكل انخفاض ضغط المحرك بسبب بقائه مفتوحاً دائماً بسبب تلف البلف، وعدم سحب الزيت المتبخر يؤدي إلى انخفاض زيت المحرك بسرعة، وكذلك صدور صوت غير محبب من ناحية الماكينة، إضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك بصورة دائمة، و فقد محرك السيارة لقوته وأداءه بصورة كبيرة.