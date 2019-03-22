ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً قضى بحجب موقع ” المشهد ” وبفرض غرامة مالية على الصحيفة التي تحمل اسمه ، على خلفية نشر صوراً وتقارير ترتبط بقضية الفيديوهات الفاضحة المنسوبة إلى المخرج المصري خالد يوسف .
حيث كتب رئيس تحرير الصحيفة مجدي شندي على حسابه على ” فيسبوك ” ، يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعاً آخر غير موقعنا ، وسنلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون .
ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر أصدرت هذا الشهر (مارس) قراراً بتأجيل الدعوى التي رفعها المحامي المصري سمير صبري ضد المخرج.
وقد طالب فيها بإسقاط عضوية الأخير من البرلمان المصري. وتم إرجاء ذلك إلى جلسة 4 مايو المقبل.
زااائر[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا المخرج كغيره الكثير والكثير من مشاهير الوسط الفني العفن القذر معروفين بانحلالهم وعهرهم ولا يمكن لأي فنانة كانت أن تصل إلى أدوار البطولة في أعمالهم إلا بعد دفع الثمن من شرفها مع المخرج والمنتج والممثل الأول (إلا من رحم الله) ، بالنسبة لخالد يوسف فبعض الجهات في مصر لديها مقاطع كثيرة لسهراته الساقطة والمنحلة ، كما أن لهذه الجهات الكثير من المقاطع لكثير من الفنانين والإعلاميين والسياسيين لتستخدمها عند الحاجة (ابتزاز) ، واستخدمتها مؤخراً ضد خالد يوسف لأنه قام بالاعتراض على التعديل الدستوري الذي يسمح للرئيس السيسي تمديد فترة ولايته .