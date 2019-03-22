ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة

القاهرة(صدى):

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً قضى بحجب موقع ” المشهد ” وبفرض غرامة مالية على الصحيفة التي تحمل اسمه ، على خلفية نشر صوراً وتقارير ترتبط بقضية الفيديوهات الفاضحة المنسوبة إلى المخرج المصري خالد يوسف .

حيث كتب رئيس تحرير الصحيفة مجدي شندي على حسابه على ” فيسبوك ” ، يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعاً آخر غير موقعنا ، وسنلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون .

ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر أصدرت هذا الشهر (مارس) قراراً بتأجيل الدعوى التي رفعها المحامي المصري سمير صبري ضد المخرج.

وقد طالب فيها بإسقاط عضوية الأخير من البرلمان المصري. وتم إرجاء ذلك إلى جلسة 4 مايو المقبل.