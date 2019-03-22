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بالفيديو.. عادل الكلباني: إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع به إجحاف

بالفيديو.. عادل الكلباني: إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع به إجحاف
علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على قرار إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع في وقت الصلاة.

وأوضح ” الكلباني ” ببرنامج ” المختصر ” المُذاع على على قناة ” mbc ” ، أن إغلاق المحلات ساعة إلا ربع يُعد ” إجحاف ” .

وأضاف: ” أنا مع القرار ولكن تخفف المدة شوي، بحيث يُعطي على الأقل 5 دقائق للإمام يتوضى ويُقيم الصلاة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يكفينا شرك ياكلباني
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مرجف

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