بالفيديو.. عادل الكلباني: إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع به إجحاف
علق الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على قرار إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع في وقت الصلاة.
وأوضح ” الكلباني ” ببرنامج ” المختصر ” المُذاع على على قناة ” mbc ” ، أن إغلاق المحلات ساعة إلا ربع يُعد ” إجحاف ” .
وأضاف: ” أنا مع القرار ولكن تخفف المدة شوي، بحيث يُعطي على الأقل 5 دقائق للإمام يتوضى ويُقيم الصلاة ” .
عادل الكلباني:
إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع في إجحاف.. ولهذا السبب قللت الوقت بين الأذان والإقامة@abuabdelelah#عادل_الكلباني_بالمختصر pic.twitter.com/4vzt21vWT5
— بالمختصر (@belmokhtasartv) March 22, 2019
الشاعر[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يكفينا شرك ياكلباني
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مرجف