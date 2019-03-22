بالفيديو.. عادل الكلباني: إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع به إجحاف

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على قرار إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع في وقت الصلاة.

وأوضح ” الكلباني ” ببرنامج ” المختصر ” المُذاع على على قناة ” mbc ” ، أن إغلاق المحلات ساعة إلا ربع يُعد ” إجحاف ” .

وأضاف: ” أنا مع القرار ولكن تخفف المدة شوي، بحيث يُعطي على الأقل 5 دقائق للإمام يتوضى ويُقيم الصلاة ” .