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فيديو مؤثر لزوج قال أدفنوني بجوار حبيبتي.. فمات بعدها بيوم

فيديو مؤثر لزوج قال أدفنوني بجوار حبيبتي.. فمات بعدها بيوم
علي القحطاني(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يؤكد وفاة مواطن بعد زوجته بيوم واحد ، ضجة بين المتابعين .

حيث أوضح ناشر الفيديو ، أن أثناء دفنهم لسيدة بمقبرة النسيم ، قال زوجها إذا مُت أدفنوني بجوار حبيبتي ، وسبحان الله توفي الزوج ثاني يوم من وفاة الزوجة ، وتم دفنه بجوارها ، ويعلم الله لو كانت وفاته تأخراً يوم واحد كان سيتم دفن شخص أخر بهذا القبر .

ولم يتضح من المقطع تاريخ توثيقه لكن مصوره أكد أن وفاة الزوجة تمت في يوم الاثنين ووفاة الزوج كانت في يوم الثلاثاء عصرا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 8 دقائق

رحمهم الله واسكنهم فسيح جناتة
وموتانا وموتى المسلمين
اللهم ارحم واغفر لوالدتي وابنتي يارب العالمين

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