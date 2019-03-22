فيديو مؤثر لزوج قال أدفنوني بجوار حبيبتي.. فمات بعدها بيوم
أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يؤكد وفاة مواطن بعد زوجته بيوم واحد ، ضجة بين المتابعين .
حيث أوضح ناشر الفيديو ، أن أثناء دفنهم لسيدة بمقبرة النسيم ، قال زوجها إذا مُت أدفنوني بجوار حبيبتي ، وسبحان الله توفي الزوج ثاني يوم من وفاة الزوجة ، وتم دفنه بجوارها ، ويعلم الله لو كانت وفاته تأخراً يوم واحد كان سيتم دفن شخص أخر بهذا القبر .
ولم يتضح من المقطع تاريخ توثيقه لكن مصوره أكد أن وفاة الزوجة تمت في يوم الاثنين ووفاة الزوج كانت في يوم الثلاثاء عصرا.
الشاعر[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 8 دقائق
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناتة
وموتانا وموتى المسلمين
اللهم ارحم واغفر لوالدتي وابنتي يارب العالمين