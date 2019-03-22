فيديو مؤثر لزوج قال أدفنوني بجوار حبيبتي.. فمات بعدها بيوم

علي القحطاني(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يؤكد وفاة مواطن بعد زوجته بيوم واحد ، ضجة بين المتابعين .

حيث أوضح ناشر الفيديو ، أن أثناء دفنهم لسيدة بمقبرة النسيم ، قال زوجها إذا مُت أدفنوني بجوار حبيبتي ، وسبحان الله توفي الزوج ثاني يوم من وفاة الزوجة ، وتم دفنه بجوارها ، ويعلم الله لو كانت وفاته تأخراً يوم واحد كان سيتم دفن شخص أخر بهذا القبر .

ولم يتضح من المقطع تاريخ توثيقه لكن مصوره أكد أن وفاة الزوجة تمت في يوم الاثنين ووفاة الزوج كانت في يوم الثلاثاء عصرا.