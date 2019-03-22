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  3. بالفيديو.. مذيعات نيوزيلنديات تضامن مع المسلمين مرتديات الحجاب بنشرة الأخبار

بالفيديو.. مذيعات نيوزيلنديات تضامن مع المسلمين مرتديات الحجاب بنشرة الأخبار

بالفيديو.. مذيعات نيوزيلنديات تضامن مع المسلمين مرتديات الحجاب بنشرة الأخبار
ويلينجتون(صدى):

في واقعة تعتبر الأولى من نوعها ، أعلنت مذيعات نيوزيلنديات تضامنهن مع ضحايا الحادث الإرهابي على المصلين مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش ، الذي راح ضحيته 50 شخصا .

وظهرت الإعلاميات مرتديات الحجاب أثناء تقديمهن نشرات الأخبار على شاشات التلفزيون ، وكانت وقد سبقتهن في ذلك رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن التي ظهرت وهي ترتدي الحجاب.

وتضامن آلاف النيوزيلنديين مع ضحايا المجزرة، وحضروا صلاة الجمعة، التي أقيمت بساحة “هاغلي بارك ” أمام مسجد النور، فيما رفع الأذان بجميع أنحاء البلاد التي وقفت دقيقتي صمت تكريما لضحايا المجزرة.


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