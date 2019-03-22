ابنة هيفاء وهبي تعايدة والدتها بكلمات مؤثرة: ” لآخر يوم بعمري رح ضل قلك ماما “

بيروت(صدى):

وجهت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر ” ستوري ” على حسابها على ” إنستجرام ” ، معايدة مؤثرة بمناسبة يوم الأم.

وقالت زينب: ” حبيت عايد كل الأمهات قبل الكل وقول للشخص اللي تعب بتربيتي انت قوتي وانت سعادتي ودنيتي بابا حبيبي ” ، مشيرة: ” وقول للمرأة اللي سهرت ليالي على مرضي وتربيتي ودراستي، اللي تحملت مسؤولية الأمومة بالوقت اللي لم تكن في أم بيلبقلك قلك ماما. بوعدك لآخر يوم بعمري رح ضل ناديلك ماما ” .

وأردفت: ” حفظ الله أمهاتكم وأطال بأعمارهن ورحم الله كل أم في الحياة والممات ” . وأعادت أيضاً نشر فيديو مقتطع من حلقة يوم الأم من برنامج ” أنا هيك ” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان على شاشة قناة ” الجديد ” .

وأوضحت: ” في أم حلال عليها كل كلمة يا أمي. في إم حرام نظلمها ونقول يا أمي. بالفرح يا أمي. بالحزن دخيلك يا أمي. بالوجع آخ يا أمي. للسرّ ما في إلا عبّ أمي. وبالكسر ما في غير حضن أمي ” .