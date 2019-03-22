بالفيديو.. الكلباني: أنا ضد الولاية المطلقة للرجل على المرأة

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني ، فأنا ضد الولاية المطلقة ، كان الشيخ بن جبرين يرى أن السفر مرتبط بيوم وليلة ، فمن الممكن أن تسافر بدون محرم فالسفر أصبح لا يأخذ ساعات ولا يستمر أي سفر يوم وليلة .

وتابع الكلباني خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” المختصر ” ، وأنا أرى مثله ، فالآن السفر بالطائرة فليش الحاجة لمحرم ، ولكن منع الولاية مطلقاً لا يصح .

وتابع ، ولكن بعض القوانين التي لم يٌسن بها بالشريعة ، مثل لما تفتح حساب ، لازم تجيب ولي أمر وبعضهن يسألن ” أنا جيت في مكة وبدي أعتمر ” في هذه الحالة هي جت خلاص ليش لابد من وجود محرم .

واستطرد قائلاً ، المشكلة دائما أن تزويد العيار هو الذي يؤدي إلى النفور . ولكن هناك أمور يجب وجود بها ولاية مثل الزواج والسفر بأن يٌسمح لها بالسفر .